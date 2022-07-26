00900成分股大換血 30檔個股抽換27檔

富邦特選高股息 30 (00900-TW) 近期即將在 8 月第一次配息，7 月份適逢其追蹤的特選臺灣高股息 30 指數進行年度第二次成分股調整，根據臺灣指數公司公告，此次指數調整為新增 / 刪除各 27 檔，富邦投信官網也每日公告最新投資組合名單。

00900 成分股只有 30 檔個股，此次調整就一口氣抽換 27 檔，主要是因為據特選臺灣高股息 30 指數編製規則，年度第二次成分股調整原則為刪除已除息且配息頻率為年配息的原有成分股，並自 (A) 尚未除息且配息頻率為年配息的個股，以及 (B) 今年度雖已除息過但配息頻率為季配息、半年配息的個股中，依據股利率排序選取 30 檔個股。本次調整後投資組合中，計有 4 檔個股屬於 (B)，其餘為 (A)。

富邦特選高股息 30 經理人楊邦珩進一步解釋，已除息仍被納入的個股，主要是因為依據公開資訊觀測站，其屬於季配息、半年配息之公司，依股利率排序後因此被納入。特選臺灣高股息 30 指數編製方法為定期選取可參與配息的高股息股票，且成分股的篩選，除了市值、流動性、股利率、盈餘來源等標準外，亦考慮個股除息日進行選股，因此整體指數將有較高的除息參與度。

楊邦珩指出，今年以來截至 7/15，ETF 投資組合成分股已參與 31 檔個股除息，4 月調整後的成分股則有 25 檔已參與除息；7 月投組成分股扣除季配、半年配 4 檔公司，預計將有 27 檔參與除息，惟 4 檔季配、半年配公司待公告下一期除息日後，指數仍有機會參與除息。綜觀該指數成分股今年以來參與除息狀況，與過去歷史回測情況無太大差異。

今年以來，台股在升息、通膨以及需求放緩等負面因素下大幅回檔，雖然近期利空頻傳，但以評價面來看，台股本益比除了已經來到歷史相對低檔區外，股價淨值比也已低於 2010 年以來的平均水平。楊邦珩認為，在評價已大幅修正的狀況下，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，皆是達成微笑曲線的較好投資時點。欲參與除息機會的投資人，可趁目前台股位處相對低點之際積極參與。