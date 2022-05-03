沃旭離岸風場陸上變電站啟用 併聯規模全台最大

沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站併聯完工，為全台併聯規模最大的陸上變電站，也等同風場陸上工程全數如期完成。沃旭台灣總經理汪欣潔表示，後續風場進入海上施工階段，盼政府繼續放寬海上施工船舶限制，拚年底如期完工商轉。

沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場裝置容量達 900 MW，2 座陸上變電站位於彰濱工業區，已如期完工並通電運轉；此電力基礎設施統包工程合約總投資額超過新台幣 70 億元，包含 2 座先進的變電站主建築物，及一條長達 3.7 公里的電纜隧道。

汪欣潔表示，包括沃旭能源團隊和在地供應與承包商，共有超過 8 成以上成員來自台灣，這項工程直接與間接創造多達約 1000 個工作機會，為培育在地供應鏈及創造在地就業機會做出重要實質貢獻。

這項投資超過新台幣 70 億的電力基礎設施統包工程合約，包含兩座先進的變電站主建築物，以及一條長達 3.7 公里的電纜隧道，確保通風良好並給予傳輸電纜最高規格的保護。

沃旭能源陸上變電站在地供應商與承包商包括供應開關設備的中興電 (1513-TW)、變壓器與配電盤的華城電機 (1519-TW)、箱涵機電工程的帆宣 (6196-TW)、陸上變電站機電工程的洋基工程 (6691-TW) 等台廠。