〈台股盤後〉量能急凍創今年次低量 失守萬五、回測10日線

今 (1) 日股匯皆弱，台股在量能不足下，電子股休兵，盤面上僅靠鋼鐵等傳產撐腰，加權指數終場小跌 18.38 點、收在 14981.69 點，失守萬五、回測 10 日線，成交值量縮至 1788.45 億元，為今年次低量。

蘋概三王中，台積電以 504 元作收，下跌 5 元或 0.98%，回測 5 日線、10 日線、500 元大關；大立光則以 2075 元作收，下跌 15 元或 0.71%；鴻海以 109 元平盤作收。其餘電子股部分，矽力 - KY、日月光投控等也都熄火。

IC 設計也為壓盤重心，合邦重挫超過 8%，力旺、敦泰分別跌超過 6%、5%，富鼎、金麗科、立積、譜瑞 - KY、群聯等也都很疲弱。

今天非電族群扮演撐盤要角，鋼鐵股勁揚、金融回神、航運翻紅，尤其鋼鐵股全面噴出，聚亨、中鋼構、燁興、志聯、新鋼、海光、威致、佳大、官田鋼都亮燈漲停作收，拉抬鋼鐵指數勁揚 3.59%。

金融股部分，元大金、三商壽、開發金、新光金、國票金都走揚超過 1%；航運股方面，榮運上漲逾 5% 表現最帶勁，長榮、萬海、陽明都收紅。

整體來說，台股今天呈現價跌量縮走勢，市場觀望氣氛濃，早盤最低一度跌逾百點打到 14886.81 點，新台幣也貶破 30 元大關、創 2 點新低，外資是否落跑值得關注。