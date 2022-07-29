台股收復萬五周月線雙紅 留意三大基本面雜音

美股四大指數收紅，權值股撐盤，帶動台股站回萬五關卡，周線、月線同步翻紅，但投信示警，台股第 3 季基本面雜音未消，包括庫存調整與企業財報、後市展望等變數，恐將持續干擾盤勢。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期來看台股雖有機會隨美股反彈，但因產業環境還是存有諸多變數，而根據目前相關訊息來看，尚無法判定市場開始回升，僅能先以反彈視之，所以還是比較中性看待後市，接下來仍需留意基本面的各種訊息。

在電子股部分，蕭惠中表示，預估市場將反覆消化包括：消費下滑、庫存增加、客戶砍單、廠商稼動率下滑、殺價競爭等一連串利空測試；另外市場也開始關注明年企業獲利狀況，因此操作上仍偏向有題材的個股選擇。

在金融與非金電族群部分，蕭惠中表示，雖仍有因升息淨利差擴大與供應商大者恆大競爭優勢，然總體消費力道下滑、通膨壓力仍大，獲利勢必受到影響，加上升息劇烈，獲利與評價面臨雙雙下修的壓力。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜認為，市場預期聯準會升息步伐將朝向鴿派調整，加上國際大宗商品價格回落，通膨高峰應已過，對於市場的負面影響也已反映在股價上。

儘管美國第 2 季 GDP 表現呈現負成長 0.9%，而前一季已是負成長 1.6%，符合技術性衰退定義，不過美國勞動市場仍相當吃緊，且零售銷售仍維持高水位，景氣軟著陸機率較大，配合近期國內外利空已大致出盡，8 月台股盤堅走升趨勢有望維持。

廖炳焜認為，即使 7 月中旬以來大盤快速彈升，但目前本益比仍落於長期低檔區，推升台股殖利率高達 4.94%，在亞股中排名名列前茅，配合台股企業獲利仍維持成長，台灣最新公布外銷訂單數據再創同期新高，顯示整體基本面良好，有望吸引中長線資金逢低布局，進一步挹注台股下半年的表現。