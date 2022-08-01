智聯服務Q2純益創新高EPS 0.76元 上半年每股賺1.35元

宏碁 (2353-TW) 集團旗下智聯服務 (6751-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，受惠系統整合業務擴大，單季營運三率三升，稅後純益達 1516.9 萬元，季增 79.32%、年增 46.55%，改寫歷史單季新高，每股純益則因辦理現金增資遭稀釋，第二季每股純益為 0.76 元，累計上半年每股賺 1.35 元。

智聯服務第二季營收 3.53 億元，季增 12.28%、年增 32.54%，毛利率 13.34%，季增 1.8 個百分點、年減 0.37 個百分點，營益率 5.02%，季增 1.69 個百分點、年減 0.31 個百分點，稅後純益約 1516.9 萬元，季增 79.32%、年增 46.55%，淨利率 4.3%，季增 1.61 個百分點、年增 0.41 個百分點，每股純益 0.76 元。

累計智聯服務上半年營收達 6.67 億元，年增 15.8%，毛利率 12.5%，年增 1.12 個百分點，營益率 4.23%，年增 0.34 個百分點，稅後純益 2362.8 萬元，年增 40.7%，淨利率 3.54%，年增 0.63 個百分點，每股純益 1.35 元。

智聯服務表示，近年營運有突破性發展，在系統整合服務上，持續聚焦半導體產業，並在半導體上游 IC 設計產業客戶大有斬獲，從終端需求的個人電腦、整廠資訊設備的建構輸出、資訊人力服務外包等，營收都有近翻倍成長。

智聯服務日前也宣布以每股 45 元，取得 OT 服務廠旭誼工程約 33.33% 股權，總投資金額為 9000 萬元，後續可望提供客戶 IT 加 OT 一條龍式完整服務。

另一方面，宏碁旗下宏碁智醫 (6857-TW) 今也公布上半年財報，上半年營收達 585 萬元，年增 37%，毛利率 52.14%，年減 32.31 個百分點，營益率 - 505.04%，稅後虧損 2938.8 萬元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 2.45 元，董事會也通過將辦理現金增資發行普通股，擬以每股 62 元發行 3226 仟股，發行總金額為 3226 萬元，將用於充實營運資金。