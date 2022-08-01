台股繼續挑戰多方目標，資金聚焦網通，工業電腦，車用

美股四大指數都站穩季線，季線翻揚，中期趨勢開始轉多，多方控盤；台股可望跟上，短線上支撐 14717 點，沒有跌破都是多方控盤，多方第一目標 15218 點缺口，再挑戰季線反壓，一關一關來，目前就是偏多思考偏多操作，尋找資金流向族群。

盤面上資金輪動，操作上不要追價，觀察整理中的強勢股，最好能夠配合產業前景透明，避開消費型電子，例如要避開 NB，手機，記憶體，面板，成熟製程等等。

看看上週龍哥提醒大家要注意網通，這幾天是不是都攻擊了？仲琦直接大漲創高，再看看中興電，節電就是未來趨勢，一樣創高，還有小飆股高力 (8996-TW)，天然氣飆漲，讓高力的產品大賣，營收穩定，對股價就有保障，全部都是事先預告，事後驗證。

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網通族群在未來產業中應用程度很高，例如 5G，元宇宙，基礎建設，低軌衛星等等，都是未來趨勢產業，因此網通族群在原物料短缺以及晶片短缺獲得紓解之後，營收迎來成長，重點是股價位階都不高，操作風險較低，大家可以多關注，像波若威（3163-TW)，智易（3596-TW)，昇達科（3491-TW)，智邦（2345-TW)，建漢（3062-TW)，台揚（2314-TW)，啟碁（6285-TW)，中磊（5388-TW)

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，電池就是未來的主流，觀察正極材料美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW)，電解液大廠聚和 (6509-TW)，其餘像充電樁，導線架，CIS 感測相關都可以關注，例如，飛宏 (2457-TW)，順德 (2351-TW)，同欣電 (6271-TW)，散熱的營收開始轉好，可以留意雙鴻 (3324-TW) 和奇鋐 (3017-TW)。

車用二極體的股價大幅度回測整理，從營收和獲利來看，今年的訂單狀況以及獲利都還是會很好，車用二極體隨著電動車的銷量成長，產業需求非常強勁，供給跟不上需求，觀察台半 (5425-TW) 和德微 (3675-TW)，朋程 (8255-TW)。

#有行情就是要搶錢

#龍哥的持股連續四檔創高

#新飆股準備噴出

半導體小尖兵－昇陽半導體直接大漲創高，龍哥帶領會員朋友獲利放口袋，簡單獲利 20%；後來換 4915 致伸直接創高，龍哥在節目中多次透漏這檔主力股，外資從四月買到現在，真的不漲都難；閃電俠 - 中興電節電概念全球趨勢，一樣創高；超級夠力 - 高力，今天再創新高；一檔接著一檔狂飆，掌握產業和操作的節奏，就是可以簡單獲利，不需要天天進出，龍哥持續佈局網通小飆股，開始發動準備拉開獲利，還有工業風好自在，工業風提示很明顯了吧，大家跟上。

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