電子熄火、鋼鐵人扮主帥 台股跌18點收14981點 成交值不足1800億元

台股今 (1) 日受台積電回檔影響，一度跌逾百點，失守 14900 點關卡，新台幣也摜破 30 元大關，呈現股匯齊挫走勢，不過，鋼鐵人扮演多頭主帥，領軍傳產股走高，電子股跌勢也逐漸收斂，加權指數終場下跌 18.38 點或 0.12%，收在 14981.69 點，成交值則萎縮至 1788.45 億元。

櫃買指數終場下跌 0.83 點或 0.45%，收在 182.75 點，成交值 478 億元。上市櫃成交值合計 2266.45 億元。

電子權值股普遍走軟，台積電盤中跌近 2%，面臨 500 元保衛戰，終場跌幅縮小至 1% 內，以 504 元作收；大立光、聯詠、欣興、矽力 * - KY 等指標股也震盪走跌；聯發科則獲資金點火，股價上漲 1.6%，挑戰收復 700 元關卡，瑞昱、友達、研華等同樣表現不俗。廣達今天除息交易，一度跌逾 1% 陷貼息，終場翻紅收漲 0.5%。

近來鐵礦、鎳價回神，市場樂觀看待鋼市「金九銀十」傳統旺季，此外，義联集團有意透過旗下燁輝、燁聯公開收購唐榮不銹鋼，引發市場聯想，鋼鐵族群今天吸引大量買盤進駐，包括燁興、中鋼構、威致、海光等均亮燈漲停，國內龍頭大廠中鋼也勁揚逾 3%，中鴻、燁輝、志聯漲勢都相當凌厲。

塑膠股今天普遍走揚，南亞、亞聚、華夏、聯成、台苯、中石化均上漲超過 1%，台塑、台化則小漲作收；航運股漲跌互見，長榮漲逾 1%，新興、裕民、榮運、漢翔等均在盤上表現，長榮航則下挫近 3%，華航、台航也都震盪走低。