〈焦點股〉鋼鐵人強勢回歸 中鋼勁揚逾3% 7檔亮燈漲停

近來鐵礦、鎳價回神，加上中國基礎建設落地，帶動鋼鐵需求轉強，此外，義联集團有意透過旗下燁輝 (2023-TW)、燁聯 (9957-TW) 公開收購唐榮 (2035-TW)，引發市場聯想，台股今 (1) 日震盪走跌，鋼鐵族群逆勢吸引買盤進駐，包括燁興、中鋼構、威致等 7 檔亮燈漲停，國內龍頭大廠中鋼 (2002-TW) 也勁揚逾 3%。

國際鐵礦價格於 7 月中旬落地後，隨即一路反彈走揚，近一周累計大漲逾 2 成，此外，鎳價同步復甦，近二周累計上漲 14%，可望挹注台廠營運回溫，法人也樂觀期待「金九銀十」傳統旺季，鋼價、不銹鋼價出現轉折向上，產銷情形轉佳。

中鋼今天領漲逾 3%，最高來到 28.65 元，站上 5 日線，燁興、中鋼構、官田鋼、聚亨、威致、佳大、海光等均攻上漲停板，中鴻、燁輝、志聯、新鋼、運錩、春源也大漲逾半根停板，上市鋼鐵類股指數盤中勁揚近 4%，為盤面多頭指標。

面對中國、印尼不銹鋼產業惡性競爭，燁輝及燁聯 29 日公告，依公平交易法規定向公平會申報事業結合案，待取得公平會結合許可後，雙方將透過公開收購或其他方式直接或間接取得唐榮 1/3 以上或 50% 以上股權，共同提振台灣不銹鋼產業國際競爭力。

唐榮目前最大股東為官股，包括經濟部、台銀及中鋼等，持股近 50%，第二大股東為義联集團。