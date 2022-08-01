一銀財管2.0開辦近一年 資產管理規模近550億元

第一銀行去 (2021) 年 9 月開辦「財管 2.0」，目前累積客戶數已逾 350 位，資產管理規模逼近 550 億元，為滿足高資產族群理財需求，一銀發行 2 檔連結利率走勢的結構型債券，包含「無擔保一般順位 1.5 年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券」及「無擔保一般順位 5 年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券」。

一銀表示，這兩檔債券為市場上同類型債券利率最優，以滿足客戶長短天期的投資需求，靈活資金運用。

一銀表示，順應美國升息循環議題，並多元化客戶產品配置選擇，此次發行的 2 檔商品架構全部美元計價、100% 到期保本，首年為固定配息 (預計 1.5 年期固定配息 3.5% 以上、5 年期固定配息 5.2% 以上)，第二年起則觀察連結標的採區間配息，投資滿一年時發行機構得於每季配息日提前贖回，以商品面額還本。

一銀表示，受疫情、俄烏戰爭與美國升息影響，高資產客戶群對於投資偏好聚焦「穩定收益產品」，而此時投資新發行債券並持有到期是相當好的時機點，若投資人覺得近期全球股市動盪過大，可考慮投資 1.5 年期的金融債券，將短期間的資金停泊於較穩健的避風港。

而若是投資人認為升息循環將逐步趨緩，可投資於 5 年期的金融債券，可確保在未來能保有穩定的配息。