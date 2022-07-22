信邦Q2 EPS 3.22元創單季高 上半年6.13元同為最佳

連接線束廠信邦 (3023-TW) 今 (22) 日公告第二季財報，稅後純益 7.58 億元，季增 11.4%、年增 19%，每股純益 3.22 元；累計上半年稅後純益 14.38 億元，年增 17.6%，每股純益 6.13 元，分創歷史單季及同期最佳；展望第三季，信邦表示，依據目前客戶的需求，營運將比第二季再成長，可望續創單季新高。

信邦第二季營 74.76 億元，季增 7.4%、年增 17%；毛利率 25.6%，季減 0.1 個百分點，年減 0.2 個百分點；營益率 11.7%，季增 0.7 個百分點、年減 0.4 個百分點。

信邦說明，第二季消費性產業比重較第一季提高，產品組合改變因素導致毛利率略減；不過受惠運費調降、費用率下滑、新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入等，營業利益及業外收入增加，推升稅後純益成長幅度優於營收。

上半年方面，信邦營收來到 144.48 億元，年增 16.6%、毛利率 25.7%，年減 0.3 個百分點、營益率 11.4%，年減 1 個百分點。

信邦表示，整體上半年仍受原物料成本上漲，加上人員擴增、業務開發等費用增加，導致毛利率及營益率雙降，但同樣受惠匯率、設計服務收入挹注，加上營收規模放大，仍帶動整體獲利成長創高。