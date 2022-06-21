外僑學校含金量高 銀行瞄準金字塔頂端客尋財管商機

銀行爭搶刷卡大戶進攻外僑學校，兆豐銀行瞄準外僑學校動輒破百萬的學費商機，推出滿額、分期刷卡優惠，藉此深耕這群金字塔頂端客群，進一步擴大財富管理商機。

外僑學校學費一年動輒百萬元起跳，高檔的學費行情，也讓外僑學校的家長成為銀行業者眼中含金量爆表的超級刷手。

根據統計，去年 (110) 刷兆豐卡繳納外僑學校的每筆平均金額約為 35 萬元，相當於一般公立中小學每筆約 5 千元的 70 倍，相當驚人，因此對於銀行來說，若能將信用卡等理財商品打進家長圈，不僅能帶來金流，也有機會延伸推廣其他理財商品，甚至孩子日後出國念書時使用的附卡，都能一條龍水到渠成，完整打造高忠誠度的家族客戶。

為了深入經營這群潛力刷卡大戶，銀行業往往會祭出特殊優惠吸客，就算沒有收入也要做好服務來黏緊客戶，兆豐銀行近期就針對外僑學校推出刷卡優惠，提供滿額、分期刷卡優惠，向金字塔頂端客群招手。

兆豐銀行表示，7 月底前只要首次申辦兆豐頂級卡，繳納外僑學校學費，即可享一次付清滿 30 萬元登錄送 1,200 元，若想分期，不限金額可享 3、6、12 期 0 利率、24 期年利率 2.88%、單筆滿 3 萬更可分到 30 期享年利率 3.88%。

此外，核卡後 60 天內新增一般消費滿 3 萬還可獲 1 千元、滿 40 萬再加送 AirPods 第 3 代，提供這些金字塔頂端客群盡享尊榮首刷禮。