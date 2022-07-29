〈台股盤後〉多頭回防 終場站回萬五 周、月線收紅

台股今 (29) 日在股王、權王股強力帶動下，收盤站上 1 萬 5000 點，為指數自 13982 點反彈以來收盤新高，周線、月線同步收紅，市場專家指出，由今天市場成交量來看，仍屬反彈走勢，要留意季線 15497.26 點壓力。

台股今日早盤以 14950.18 點開出，最高 15035.27 點，最低 14929.49 點，終場大盤上漲 108.17 點或 0.73% 作收，市場成交值為 2228.58 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股集中市場收盤指數報 15000.07 點，為大盤 13982 點反彈以來新高，但相對成交量仍嫌不足，大盤目前仍視為反彈格局，並不是回升走勢。

台股在 1 萬 5000 點以上的解套壓力相當大，證券分析師黃漢成說，目前全球升息趨勢加上經濟衰退、庫存調整、消費力下滑等因素交互作用，金融市場面臨調整期將拉長，追高風險也增加，宜審慎看待市場後續發展。

台股終場向上收高，權王台積電 (2330-TW) 及股王大立光 (3008-TW) 的上漲均有助攻效果，台積電收盤上漲 8 元或 1.6%，收盤價報 509 元；大立光在蘋果財報助攻下，收盤漲 105 元或 5.29%，收盤站上 2000 元大關，收盤價報 2090 元，成交量則放大到 1416 張。

至於 ABF 三雄股價表現，欣興 ((3037-TW) 昨日鎖住跌停，今天仍處於弱勢，股價再下跌 3.5 元，收在 158.5 元；景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 股價今天都以上漲作收。

貨櫃航運三雄方面，今天長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 股價聯手以上漲作收。