和潤6月、Q2營收同寫新高 下半年展望仍熱

和潤企業 (6592-TW) 今 (8) 公告 6 月合併營收達 19.09 億元，月增 6.86%，年增 43.34%，再寫單月新高，其中，第二季合併營收 54.63 億元，季增 5.37%，年增 28.85%，也創單季新高，推升上半年合併營收 106.47 億元，年增 27.37%，下半年展望仍熱絡。

和潤總經理林彥良表示，單月、單季和上半年合併營收均創新高，主要是今年各項業務擴大發展有成，其中，機車分期業績年成長翻倍。

另外，和潤旗下子公司和運國際租賃營收年增達 10%，而和雲行動服務 iRent 租賃服務趟次增加，營收年增達 30%，至於去年 12 月成立、專責大型商用貨車 / 客車分期業務的和勁企業也隨著分社化逐步顯現效益。

展望第三季，隨著國內疫情趨緩，國旅轉趨活絡，加上新車銷售回溫、暑期學子購買機車需求轉強，以及物流運輸需求穩定等帶動，和潤看好，將有助進一步拉升汽機車分期、租賃服務的營運動能。

另外，和潤也提到，近兩年全球掀先買後付 BNPL(Buy Now Pay Later) 熱潮，而國內無卡族占總人口數達 30%，顯示商機龐大，尚處於藍海市場，因此，已加入布局行列，將積極承作零卡商品分期，與 3C、電子、汽車保修和電商等通路合作來打造零卡生活圈，並藉此建立忠誠客戶群。