15000點達陣後的操作攻略？！

大盤今收周月線，本月在國安基金宣告進場下，留長下影線，可惜量能未能有效放大，月線 KD 亡交叉，趨勢仍空，但短線在日 KD 及周 KD 黃金交叉下，仍有反彈機會 (15500 點為周 K 線頸線位置區)。

想要有效攻克，還是要靠美股幫忙！

昨晚美股公布 GDP 後出現拉尾盤，整體市場氛圍偏向美國聯準會 FED 有望減緩升息。VIX 指數續跌 3.92%，再破新低，美股全面上漲。

道瓊、NASDAQ、費半日 KD 皆黃金交叉，短線持續反彈，周 KD 也同樣黃金交叉，但需要留意下周美股將面臨俄烏戰爭 2/24 低點賣壓區，堤防洗盤！

整體盤勢並未有大問題，但個股似乎有特殊勢力在放空，近期先殺穩懋 (3105-TW) 再殺智原 (3035-TW) 及欣興 (3037-TW) 力積電 (6770-TW)，短線台股要擺脫禿鷹，除了台積電(2330-TW) 要走穩外，矽智財 #創意 (3443-TW)、IC 設計 #聯發科(2454-TW) 再法說會後，看下周能否扭轉【法會】頹勢！

▲META 財報後下跌 5.22%(比盤前 - 4.65% 多)

第二季業績下滑的幅度超乎預期，第三季財測暗示營收將進一步下滑，AR、VR 元宇宙部門，營收大增 48%，但虧損也擴大至 28 億美元，預計第三季該部門營收將低於第二季。

指標股觀察 #宏達電 (2498-TW) 7/8 當周成交量已過前波大量區。# 揚明光(3504-TW)7/15 當周成交量已過前波大量區。# 驊訊(6237-TW) 周線成交量放大，有望在量比價先行下續攻，目前券資比皆高，還是有軋空的想像空間！

美▲太陽能 ETF(+7.51%)其中: SUNPOWER(18.18%，比電子盤 + 7.81% 多)，SUNRUN(29.97%，比電子盤 + 8.4% 多)第一太陽能 (15.29%，比電子盤 + 7.15% 多) 主因市場早知道?【美民主黨內部協商完成 3690 億美元氣候變遷法案】而這法案對電動車、風力渦輪機和太陽能電池板有利！

電動車留意 #和大 (1536-TW)，AM 市場 #耿鼎(1524-TW) 月線突破震盪整理區續攻。# 堤微西 (1522-TW) 月線連三紅。# 東陽 (1319-TW) 有機會挑戰頭部賣壓，風力留意 #上緯投控(3708-TW)，太陽能留意 #安集(6477-TW)，【東森財經台連線: 1524 耿鼎、6442 光聖漲停！下周看誰?】 https://youtu.be/TaLHlpoJsUQ

▲蘋果股價 (電子盤 + 2.97%)

指標股觀察 #大立光 (3008-TW)、# 玉晶光(3406-TW) 昨駁掉單傳聞，昨留下影線，今股價上攻。

網通 #仲琦 (2419-TW) 已大漲一波，周線來看成交量已過前波高點，有望在量比價先行下續攻，可觀察今日法人籌碼。

網通有辦法往上攻，光纖就有機會。

▲全球光纖纜線短缺，價格從去年 3 月的歷史谷底從每芯公里（fiber km）3.70 美元漲至 6.30 美元大漲 70%，交貨期也拉長，因此影響全球各地業者布建此先進電信基礎設施的進展。

全球上半年電纜消耗量較去年同期增加 8.1%，中國占了 46% 的消耗量，北美成長最快 (較去年同期增長 15%)，俄羅斯和美國工廠供應中斷，導致製造光纖玻璃所需的重要成份氦出現短缺，近兩年價格大漲 135%。同時，生產光纖的另一原料四氯化矽價格也上漲多達 50%，光纖價格過去六個月已至少漲 20%。

指標股觀察 #光聖 (6442-TW) 股價尾盤拉漲停，周線長紅 K 棒出量，短先不追高。# 波若威 (3163-TW) 股價震盪整理。# 常珵 (8097-TW) 可留意。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看: https://youtu.be/GKJzbbMVwzg

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