6月股東會旺季到 集保設戰情室掌握視訊連線狀況

時值股東會召開高峰期，根據集保結算所統計，5 月 26 日、27 日這兩天各有 103 家、121 家上市櫃、興櫃公司召開股東常會，而採用視訊輔助方式召開者各有 10 家、9 家，創「股東會視訊會議平台」上線後首波密集使用的高峰，為確保每場視訊會議皆能順利召開，集保結算所特別設置戰情室，全程掌握連線狀況。

股東會視訊會議在 107 年公司法立法增訂後，原先排除公開發行公司適用，但在數位化浪潮與疫情等因素催化下，金管會去 (110) 年先依特別法授權方式，讓 17 家公司可在去年疫情期間先行試用。

集保結算所指出，今年股東常會期間共計有 72 家公司將使用，而從 4 月 26 日力積電 (6770-TW) 搶下今年頭香先行使用後，單日平均約 1 到 2 家使用，5 月 26 日股東會旺日，更出現單日 10 家公司使用視訊輔助舉行股東會。

集保結算所總經理朱漢強表示，股東會視訊會議為全新制度，今年因應疫情緣故，已有 72 家公司申請使用，其中 6 月 17 日將有 11 家公司召開視訊輔助股東會，預期屆時參與的股東人數將會更多，集保結算所將持續提供穩定的視訊連線服務，協助公司完成股東常會的召開。

集保結算所統計，截至 6 月 30 日尚有 46 家公司將以視訊輔助方式召開，股東於登記期限內，前往集保結算所股東會視訊會議平台進行登記

