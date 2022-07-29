【Wen姐筆記】再闖萬5？金融利空拆彈撐場 看電子臉色

台股昨日闖 15000 關卡曇花一現，反而引來短線調節賣壓，盤勢開高走低，加權指數收盤甚至連 14900 點都未挺住，僅以 14891.9 點作收，成交值放大至 2226 億元。台股是否有機會再次挑戰 15000 點? 除了看電子族群臉色之外，台積電關鍵的 505 元是否能站穩? 還有金融族群，因防疫險造成的淨值風暴危機，金管會已經出面喊話，只要以會計不同帳列法，即可不用擔心，是否順利為利空拆彈，金融表現也將是關鍵! 台股短線強弱分界為 14946 點。關鍵點位為 14823、14919 與 15026 點。

台股短線上多方似有將 14800 點城池作為補給區的意味，14800 點兩端哨站為 14777 與 14823 點，只要 14777 點挺住，多方仍有往 15000 點挑戰的企圖。14853 至 14900 點城池間，多方如欲反攻，將是第一要務，14900 點兩端哨站為 14888 與 14919 點。如能收復 14946 點，多方可隨時伺機射門 15000 點! 15000 點兩端哨站為 14986 與 15026 點，將是多方要收復 15000 點硬仗區! 如引動軋空，多方將可續往 15046 與 15100 點城池，15100 點兩端哨站為 15083 與 15123 點。如果氣勢強勁，順利闖過 15151 點，將有機會再拚 15200 點城池，15200 點兩端哨站為 15182 與 15222 點。

但如 14777 點棄守，本波攻勢恐將降溫熄火。恐將往 14700 點城池至 14653 點回測，14700 點兩端哨站為 14683 與 14717 點。如再南下續探 14600 點城池至 14555 點，14600 點兩端哨站為 14588 與 14618 點，將再度考驗國安基金護盤力道。

國安基金宣示護盤後，台股本波攻勢由最弱勢的電子先發，台積電一馬當先闖過月線，直抵季線關前，反而是金融股走勢疲軟。不過在金管會下指導棋，指點金融以及與防疫險相關公司，只要改以會計不同帳列法，即完全不必擔心淨值風暴，昨日果然金融股出面撐場。龍頭國泰金率先挑戰月線，富邦金除息後也努力往填息緩步前進，因此如再闖 15000 點，電子金融如能交相掩護，同時傳產族群只要別當拖油瓶，多方仍有機會! 不過今日為周末，仍得留意周五效應，多方只要保住火種即可! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)