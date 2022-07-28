前投資長涉利用人頭炒股 金管會開鍘瀚亞投信400萬元

金管會今 (28) 日表示，瀚亞投信劉姓前投資長任職期間先利用人頭買進特定股票，未向公司申報，再要求分析師寫報告，拉高股價後再出脫，違反投資流程規定，依法重罰瀚亞投信 400 萬元，創下近三年來投信挨罰次高金額，同時，被解職的投信投資長，解職後三年內不得任職證券相關業務。

證期局表示，去年 9 月檢查時發現，瀚亞投信前劉姓投資長負責管理所有基金與全委操作，任職期間先利用人頭買進特定股票，未向公司申報，並指示基金及全委經理人買賣特定股票，與特定人證券帳戶同日交易標的相同，再要求分析師寫報告，拉高股價後再出脫。他不僅違反個人交易規定，且運用證券投資信託基金及全權委託投資資產買進股票違反投資流程規定，可見公司內控失靈。

證期局指出，瀚亞投信未能有效查核督導投資長的個人交易及干涉投資決策違規行為，且有內部控制制度失靈的重大缺失，瀚亞去年 11 月 12 日已將劉姓投資長免職，但金管會仍依法重罰瀚亞投信 400 萬元。

不僅如此，證期局也停止瀚亞投信 3 個月與客戶新增簽訂全委契約辦理全委投資業務及募集投信基金，並命令瀚亞投信委託非公司財務報告簽證會計師事務所的會計師，針對公司改善後的內部控制制度執行情形出具專案審查報告報會。瀚亞投信因此罰案，在未來一年內將不得募國內新基金，未來二年內不得引進新的境外基金。