〈友達股東會〉坦言Q2展望無法達標 拚挺過這波不景氣

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (17) 召開股東會，面對近期全球經濟、市場景氣下滑，董事長彭双浪坦言，4-5 月受中國華東地區風控影響，第二季營運將無法達到先前設定的目標，且整體大環境影響太大，公司對營運將採取更嚴謹的態度，嚴格管理庫存、現金流，力拚挺過這一波不景氣。

友達原估第二季整體面積出貨量將季減 1-3%，價格則季減約 6-9%，受全球景氣衝擊，彭双浪說，第二季營運目標將無法完全達到，目前正努力縮減與目標的差距。

彭双浪表示，今年全球市場的灰犀牛、黑天鵝，比去年底、年初預期多很多，俄烏戰爭持續至今，加劇通貨膨脹，包含原物料、石油、天然氣、化學材料、氣體都上漲，讓產業整體成本上升很多，面板、半導體產業對化學材料、氣體需求都出現問題。

彭双浪指出，中國疫情反覆、美西塞港造成運籌效率下滑，對營運影響都超乎想像，且各國央行為抑制通膨進行升息，預期後續也將使消費性產品需求受到排擠效應，直言今年消費市場低迷很多。

面對景氣下行，彭双浪說，各國央行打通膨的動作越來越大，目前無法評估景氣會持續多久，友達自身則會透過嚴格管理庫存、現金流方式，力拚維持正常營運。

總經理柯富仁也補充，今年產業出現結構性變化，第二季中國華東封城後，造成主要產業鏈斷鏈，讓客戶對下半年後市保守，面板拉貨力道確實減弱，其中又以消費性產品影響較大，預期要回到供需健康，還要很長一段時間，不夠友達將持續進行雙軸轉型策略，內部也設定中長期來自場域經濟的營收達到 20%。

另一方面，友達今日股東會也通過修訂公司章程，將公司英文名稱由原來的 AU Optronices Corp. 更名為 AUO Corporation。