〈凌華股東會〉友達再取得一席董事 深化邊緣可視化、車用布局

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (22) 日召開股東會，會中並完成董事改選，其中，最大股東、面板大廠友達 (2409-TW) 多取得一席；凌華董事長劉鈞看好，跟友達深化合作不僅將有助強化在邊緣可視化的布局，也可成為凌華拓展車用的一大途徑。

劉鈞表示，跟友達合作邊緣可視化，應用範圍廣泛，像是目前美國賭場使用的博弈機台，採用更多、更大的顯示螢幕外，也有越來越多的戶外數位看板應用。

此外，友達在汽車面板上擁有一席之地，雙方深化合作也成為凌華切入車用的一大途徑，未來也可望延伸至電動車充電樁等應用。

凌華今日股東會承認去年財報、通過盈餘配發外，全面改選的 5 席董事中，友達增至 2 席，代表人分別為友達總經理柯富仁及總經理室資深特助楊正義，其中，楊正義過去也是凌華前總經理，在去年底轉職友達。

另外 3 席董事除了劉鈞外，分別是增你強董事長周友義，以及致茂電子代表人黃秀妙；4 席獨董方面，僅李維倩留任，其餘 3 席新任分別為魏興海、于永浩以及曾志光，其中，曾志光是 ARM 台灣區總裁，劉鈞也看好，可望在邊緣 AI 運算有更多的合作空間。

劉鈞表示，現在越來越多國際的晶片大廠，都開始跨入邊緣 AI 領域，除了 ARM 外，凌華也有跟英特爾、NVIDIA、高通、恩智浦、聯發科 (2454-TW) 等國際大廠合作，積極布局低功耗、高效嵌入式邊緣運算解決方案。