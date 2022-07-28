〈台股盤前〉大盤進逼萬五關卡 市場量能為主要指標 追高風險升

台北股市昨日在尾盤對台積電 (2330-TW) 急拉推升指數作用力之下， 大盤指數收高 114.81 點，大盤報 14921.59 點作收，在大盤進逼 1 萬 5000 點整數關卡同時，美國 Fed 確定將在再度升息 3 碼，在此一不確定因素消除之下，市場專家提醒，升息趨勢、庫存調整等變數仍將影響台股走勢，追高風險升。

證券分析師黃漢成說，台股目前仍陷於量能萎縮的隱憂之中，且在從未見過的升息趨勢、經濟衰退、庫存調整、消費力下滑等糾結因素交互作用之下，金融市場的調整期拉長，今天的台股開盤追高的風險也增加，仍對市場審慎看待。

就今日早晨美股收盤指數來看，道瓊指數上漲 436.05 點，或 1.37%，收 32,197.59 點。那斯達克指數大漲 469.85 點，或 4.06%，收 12,032.42 點。標普 500 指數上漲 102.56 點，或 2.62%，收 4,023.61 點。費城半導體指數大漲 132.0 點，或 4.75%，收 2,911.0 點。

而美國科技五大天王集體衝高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.42%；Meta (META-US) 大漲 6.55%；Alphabet (GOOGL-US) 飆漲 7.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 5.37%；微軟 (MSFT-US) 大漲 6.69%。

台股 ADR 全數回暖。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.78%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.60%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.82%。

在台積電 (2330-TW) 提出半導體市場進入庫存調整期之後，在通膨、地緣政治因素的影響下，昨日召開法人說明會的聯電 (2303-TW)、欣興 (3037-TW) 也對下半年提出相對保守看法。

黃漢成說，疫情、塞港造成的產業重複下單，造成產品庫存的快速增加，除了對於訂單的砍單之外，目前又遇上通膨因素造成消費力的大減，在美國面臨經濟衰退且升息趨勢仍將持續的種種不利因素之下，市場調整期勢將拉長。

在今天的市場市場重要訊息方面，蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 將召開法人說明會，台郡對於第三季的營運展望，也將可一窺蘋果公司對於 iPhone 14 新機預估在下半年的全球銷售強度研判。

在疫情紅利結束之際，面板廠友達 (2409-TW) 今天公布最新財報，2022 年上半年已落入虧損，第二季營收 628.84 億元，稅後虧損 56.32 億元，每股虧損 0.59 元，並終結連七季獲利榮景。友達 2022 年上半年營收 1444.12 億元、年減 19.1%，毛利率 9.29%、年減 16.33 個百分點，營益率 0.45%、年減 17.64 個百分點，受第二季轉虧拖累，稅後虧損 4.68 億元，每股虧損 0.05 元。