台股挫逾百點失守5日線 外資連3賣 三大法人賣超48.2億元

台股今 (26) 日震盪走低，晶圓雙雄領跌，電子權值股紛紛走弱，大盤一度下挫逾 180 點，金融股漲跌互見，資金轉進生技、觀光族群，加權指數終場下跌 129 點，收在 14806 點，失守 5 日線，成交值僅 1833 億元。外資連 3 賣，三大法人合計賣超 48.2 億元。

觀察三大法人今天資金動向，外資持續賣超 32.41 億元；投信續挺台股，買超 10.6 億元，寫下連 23 買，平史上第三長紀錄；自營商與外資同調，賣超 26.38 億元。三大法人合計賣超 48.2 億元。

英特爾宣布與聯發科建立策略合作夥伴關係，為市場投下震撼彈，聯發科將採「Intel 16」成熟製程生產多款晶片。台積電今天股價震盪下挫逾 1%，終場跌勢略收斂，以 495 元作收，摜破 5 日線，聯電、力積電兩家成熟製程晶圓代工廠股價也應聲重挫 3-5%，世界先進收跌約 2.5%。

聯發科與英特爾建立晶圓代工合作關係，市場仍擔憂需求不振，終場下跌約 1%，以 681 元作收；其他電子股也欲振乏力，包括瑞昱、研華、友達、日月光投控等均震盪走低。ABF 載板三雄雖獲外資法人助陣，需求依然強勁，但今天賣壓仍重，南電大跌超過 6%，欣興、景碩跌逾 3%。

傳產股方面，貨櫃三雄股價走疲，其中以萬海跌逾 3% 最重，新興、中櫃、台驊投控等航運股也震盪下挫。中鋼與子公司中鴻今天同步除息，但目前鋼市需求及價格持續面臨修正，加上大盤摜壓，中鋼陷入貼息走勢，收跌逾 1%，中鴻也跌逾 3%。

高價股今天遭到調節，股后信驊重摔逾 4%，祥碩也跌近 4%，再次面臨千元關卡保衛戰，旭隼、譜瑞 - KY、AES-KY、亞德客 - KY 等均震盪走軟。