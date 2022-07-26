晶圓雙雄壓盤、生技觀光小兵活潑 台股跌129點收14806點

台股今 (26) 日開低走低，晶圓雙雄領跌，電子權值股紛紛走弱，大盤一度下挫逾 180 點，航運股無力撐盤，金融股漲跌互見，資金轉進生技、觀光族群，加權指數終場下跌 129.55 點或 0.87%，收在 14806.78 點，失守 5 日線，成交值仍舊低迷，僅 1833.39 億元。

櫃買指數終場下跌 2.51 點或 1.37%，收在 180.45 點，成交值 516.24 億元。上市櫃成交值合計 2349.63 億元。

英特爾宣布與聯發科建立策略合作夥伴關係，搶下台積電第三大客戶，為市場投下震撼彈，聯發科將採「Intel 16」成熟製程生產多款晶片。台積電今天股價震盪下挫逾 1%，終場跌勢略收斂，以 495 元作收，10 日線失而復得，聯電、力積電兩家成熟製程晶圓代工廠股價也應聲重挫 3-5%，世界先進收跌約 2.5%。

聯發科與英特爾建立晶圓代工合作關係，市場仍擔憂需求不振，終場下跌約 1%，以 681 元作收；其他電子股也欲振乏力，瑞昱、研華、友達、日月光投控、欣興、南電等均震盪走低。

金融股漲跌互見，金控雙雄富邦、國泰小跌作收，兆豐金、開發金、中信金等力守盤上。貨櫃三雄股價走疲，其中以萬海跌逾 3% 最重，新興、中櫃、台驊投控等航運股也震盪下挫。中鋼與子公司中鴻今天同步除息，但目前鋼市需求及價格持續面臨修正，加上大盤摜壓，母子同步陷入貼息走勢，中鋼收跌逾 1%。

亞洲生技大展即將登場，新藥、CDMO、醫材等生醫族群今天再度成為買盤焦點，合世、佰研、豪展、皇將強勢亮燈漲停，藥華藥、益得、明達醫、葡萄王、太景 * - KY 等多檔也大漲逾半根，生技股表現活繃亂跳。

國內消費動能回溫，加上暑假旺季及國旅補助加持，觀光類股也吸引買盤進駐，海灣股價直奔漲停，六福、夏都、國賓、富驛 - KY、天蔥、山富、五福等，均獲資金點火。

牛仔褲廠如興再度陷入重大財務困難，且因重訊仍未說清董事會決議等重大事項，證交所宣布自 27 日打入全額交割股，如興今天開盤跳空跌停至 3.96 元，午盤有近 7 萬張委賣高掛難以成交。