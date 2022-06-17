〈友達股東會〉小股東抗議三年報酬計畫 董座重申財務結構健康

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (17) 日召開股東會，針對減資案、三年股東報酬計畫，不少小股東、投資人保護中心代表都表達異議，對此，董事長彭双浪回應，公司整體財務結構健康，去年也創造比較高的獲利，希望藉由這個時候進行調整，並讓過去的投資發揮更大價值。

友達小股東發言，直指友達提出的三年股東報酬計畫違法，並未事先提出，且若公司未來幾年營運不如預期，相關報酬計畫恐無法實現，也與去年承諾的股利配發不同，直言現在是「十個股東投資、九個虧錢」。

不只小股東有異議，財團法人證券投資人及期貨投資人保護中心也有代表出席，針對減資案提出必要性、合理性質疑，認為友達過去十年均有通過辦理私募有價證券案，顯示公司有資金需求，且發放現金股利、員工報酬後，公司現金水位恐降至低點。

彭双浪回應，友達近年持續改善資產負債表，整體財務結構健康，凸顯雙軸轉型效益浮現，並預期將為未來帶入穩定現金流，至於現金減資則是評估產業高速成長期已過，不再需要透過募資增加股本，且這次減資後，目前也沒有再增資的計畫，今年議案就沒有要辦理私募有價證券案。

彭双浪進一步指出，友達目前現金流穩定，未來希望讓過去投資發揮更大價值，也評估將股本回到約 770 億元，是相對合適的水準。

至於股東三年報酬計畫，彭双浪重申，面板產業屬於景氣循環較大的產業，友達近年正積極轉型希望跳脫，但在還未做到前，希望提供股東穩定報酬，因此規劃出三年股東報酬計畫。