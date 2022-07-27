〈聯電法說〉Q2毛利率46.5%飛越財測 EPS 1.74元再創高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (27) 日公告第二季財報，毛利率連兩季站穩 40% 大關、達 46.5%，超越財測預估的 45%，稅後純益 213.27 億元，季增 7.7%，年增 78.6%，每股純益 1.74 元，再創新高，上半年每股賺 3.35 元。

聯電第二季營收 720.55 億元，季增 13.6%，年增 41.5%，毛利率 46.5%，季增 3.1 個百分點，年增 15.2 個百分點，營益率 39.1%，季增 3.9 個百分點，年增 16.9 個百分點；稅後純益 213.27 億元，季增 7.7%，年增 78.6%，每股純益 1.74 元。

聯電上半年營收 1354.78 億元，年增 38.2%，毛利率 45%，年增 16 個百分點，營益率 37.3%，年增 18 個百分點；稅後純益 411.34 億元，年增 83.9%，每股純益 3.35 元。

聯電南科 Fab 12A P5 廠區擴產的 1 萬片產能，第二季進入量產，使總產能增加約 4-5%。聯電財測原預估，晶圓出貨量將季增 4-5%，ASP 以美元計價將較上季成長 3-4%，產能利用率維持 100%，毛利率接近 45%。



聯電共同總經理王石指出，在終端市場對聯電差異化製程持續強勁需求的帶動下，整體晶圓出貨量較前一季增加 4.3%，平均售價提升與有利的匯率，使毛利率拉升至 46.5%。

王石表示，受惠南科 Fab 12A 廠 P5 新建產能第二季開始量產，及 OLED 顯示驅動、影像處理、WiFi 和車用等應用需求驅動下，22/28 奈米產品組合營收較前季成長 29%，占公司整體晶圓收入約 22%。