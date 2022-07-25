外資連2賣 調節聯電2.5萬張、操作面板雙虎不同調

台股今 (25) 日交投清淡，整體成交量不及 2000 億元，終場僅小跌 13 點，收在 14936 點，三大法人合計賣超 6.07 億元，其中，投信連 22 買力抗外資倒貨，外資則連 2 賣，大砍聯電 (2303-TW) 25615 張，操作面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則不同調。

期貨方面，外資加碼 1857 口多單，多單未平倉來到 10519 口，投信則減碼 1077 口空單，空單未平倉口數降至 3699 口，自營商則由多翻空，加碼 1003 口空單，空單未平倉口數達 116 口。

外資連 2 賣超台股，今日再調節 15.13 億元，由於半導體成熟製程傳出降價消息，聯電遭砍 25615 張居冠，友達也遭賣 22000 張居次，中鋼、長榮、玉山金調節張數也都超過萬張，前十大賣超還包含華航、陽明、兆豐金、中信金、三晃等。

不過外資反手加碼華新 (1605-TW)19837 張，鴻海、群創也獲青睞，分別買超 15837、12468 張，分居二、三名，其他則依序為開發金、台企銀、中石化、寶成、台塑、彩晶、裕隆等。

投信則持續力挺台股，連 22 日站在買方，今日加碼奇鋐 3278 張最多，佳世達也有 3188 張居次，遠東新、元晶、三陽工業、富邦金、美時、景碩、鴻海等也都有千張以上。

投信賣超部分，與外資聯手調節聯電 7120 張居冠，華通 2696 張，裕隆、華新也各有 1252 張、1111 張均破千張，其他則依序為頎邦、瑞昱、上銀、飛捷、正基、達邁等。