價格驟降！全球消費類晶片正經歷陣痛期 高階晶片仍吃緊

持續兩年多的全球「晶片荒」，逐步走向「砍單潮」、「降價潮」，近期市場上部分晶片價格降價逾 80%，業界人士認為，消費類晶片正經歷陣痛期，但高階晶片仍吃緊。

近期市場上部分晶片價格從人民幣 3,500 多元暴跌至 600 多元，科創板日報報導，一位半導體供應鏈企業負責人證實晶片降價的消息，但表示這是特例，且以此前漲價漲很凶的晶片為主。

一位券商分析師說：「在美國升息周期和俄烏衝突所造成的大環境不景氣情況下，手機、PC、電視等廠商砍單明顯，顯示面板、驅動 IC 等產品量價齊跌，都進而導致上游 IC 設計廠商和晶圓代工廠商接連受到影響。消費類電子晶片通過價格腰斬來出清和調整庫存，需要一定時間進行調整。」

市場盛傳最近台積電 (2330-TW) 接連收到三大客戶的訂單調整通知，分別是蘋果 (AAPL-US) 、超微（AMD）(AMD-US) 及輝達（NVIDIA）(NVDA-US) ，其中 iPhone 新機首批出貨量砍 10%，超微縮減第 4 季至明年第 1 季共約 2 萬片 6 奈米和 7 奈米製程訂單。

台積電董事長劉德音不久前公開表示，由於疫情等原因，消費電子產品的需求出現放緩跡象，智慧手機、筆電及電視等領域均受波及。

不過，消費類電子晶片的需求減少，一定程度上將讓出晶片代工廠產能，部分業者將產能轉向工控、汽車等市場需求旺盛的領域，尤其在新能源車市場旺盛的環境下，車用晶片的市場需求也更為龐大。

炬光科技汽車業務負責人李勇說，此次降價對 IC 晶片的影響較大，但車規級雷射晶片未出現明顯降價趨勢。

奧迪市場部與多家車廠人士均表示：「上半年部分車商為獲取更多利益，以缺晶片為由頭變相減配提價，但是伴隨疫情平穩，現在除了少量進口車型所需高端晶片仍較為緊缺外，大多數汽車晶片已經供給充足。」

華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康則說：「高端晶片供給短缺問題相對突出，其價格上升屬於必然。而伴隨我國晶片製造水平提升和產能突破，相對低端的晶片在具體的供需互動過程中供大於求，晶片價格自然會隨之進行調整。」

面對當前晶片價格驟降、汽車缺晶片和消費類電子砍單，賈康認為，「下半年晶片價格的變化，主要還是要看市場供需和產業鏈整體的帶動作用，長期看，經歷陣痛之後，勢必會再回歸穩定增長的趨勢」。