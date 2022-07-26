土洋聯手賣聯電3.4萬張 自營商提款中鋼7.49億元

台股今 (26) 日下跌 129.55 點，晶圓雙雄領跌，其中聯電跌近半根，成為三大法人提款標的，外資賣超達 2.4 萬張，投信、自營商也賣超破萬張，自營商同步賣超中鋼達 2.6 萬張，提款 7.49 億元。

三大法人今日合計賣超 48.2 億元，外資持續賣超 32.41 億元；投信力挺台股，買超 10.6 億元，寫下連 23 買，平史上第三長紀錄；自營商與外資同調，賣超 26.38 億元。

期貨方面，外資加碼 1165 口空單，未平倉淨多單減少至 9354 口；投信加碼 354 口空單，淨空單增加至 4053 口；自營商加碼 784 空單，淨空單 896 口。

外資今賣超聯電 2.4 萬張，是所有賣超標的中唯一破萬張的股票，賣超華航、景碩、宏達電、富采超過 7000 張，其他依序為富邦金、台新金、台泥、第一金與漢磊。

外資買超集中金融、航運與傳產族群，金融族群中買超中信金 9327 張，台企銀的 7284 張，新光金 6329 張，航運股買超長榮、陽明，傳產買超中鋼、寶成，其他買超標的則有鴻海、華邦電等。

投信、自營商今也跟進外資賣超聯電，一共賣超 1.05 萬張，值得注意的是，自營商除了賣超聯電外，還大賣中鋼 2.6 萬張，提款 7.49 億元。