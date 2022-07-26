〈台股盤後〉電子賣壓出籠 跌129.5點力守14800關卡

台股今 (26) 日受到電子股下跌拖累，晶圓雙雄、聯發科股價走弱，指數開低走低跌破 5 日線，尾盤跌勢小幅收斂，終場跌 129.55 點、或 0.87% 至 14806.78 點，力守 14800 點大關。

電金權值股中，權王台積電下跌 0.9%，聯發科挫跌 1%，聯電受晶圓代工產能利用率下滑的陰霾籠罩，股價跌近半根，中華電、台達電、台塑四寶、富邦金、國泰金則收於平盤之間。

除晶圓雙雄外，世界先進下跌 2.4%，力積電跌 3.4%，MOSFET 族群富鼎下跌超過 4%，杰力、漢磊下跌超過 3%，大中、尼克森跌 2%；MCU 族群的盛群跌近 8%，新唐、凌通跌超過 6%。

另外，ABF 三雄南電下挫 6%，景碩、欣興跌逾 3% 以上，IC 設計中威鋒、來頡下跌超過 6%，愛普、亞信跌 5%，偉詮電、力智、信驊跌 4%；記憶體類股中，晶心科跌、鈺創、晶豪科跌 4% 以上，華邦電下跌 1.7%，模組廠威剛、十銓、商丞跌幅約 1-2%。

鋼鐵族群今也遭遇賣壓，其中新鋼、燁興、中鴻下跌 3% 以上，大成鋼、彰源、燁輝、運錩、新光鋼跌逾 2%，官田鋼、東和鋼鐵、中鋼構、中鋼跌超過 1%。

新台幣兌美元匯率近來陷入區間震盪格局，變化不大，新台幣兌美元匯率今交投偏淡，最低貶一度至 29.95 元，不過，貶勢逐漸收斂。

展望後市，法人認為，美、台股皆進入財報與法說會旺季，市場引頸期盼企業下半年展望，是否出現明顯下修，加上聯準會將在周四凌晨宣布最新利率決策，升息幅度、通膨展望都是焦點，牽動國際股市走向，近期市場氣氛估將維持觀望。