〈智原法說〉Q3營收季減1-3% 全年維持年增6成目標

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (26) 日舉辦法說會，總經理王國雍表示，儘管全球外在環境波動，但受惠量產動能相當強勁，可抵銷轉投資雅特力受 MCU 需求下滑的影響，維持全年營收成長超過 6 成的目標，第三季營收則預計下滑低個位數。

王國雍指出，第二季營收、獲利表現不錯，但產品組合與預期略有不同，主因雅特力受 MCU 市場劇烈變化，客戶趨保守，MCU 營收較上季法說會預期減少 2 成，價量也同步下跌，預期本季代理商會持續消化庫存、期盼第四季有轉機。

至於本業，王國雍強調，ASIC 與一般標準品差別大，不僅產品週期長，也是利基型產品，原預估今年 ASIC 業績年增 70%，現今上修至 85%，創下歷史新高，是全年營收成長的主要動能，其他如 NRE(委託設計)、IP 也會全面創高。

展望第三季，智原預估，營收季減 1-3%，三大產品線僅 IP 較上季增加，量產 (MP)、NRE 皆較上季減少，毛利率也季減 2-3 個百分點，費用則因調漲員工薪資與提撥研究設計費，季增 5-6%。

展望全年，王國雍重申，無論市場景氣如何波動，智原今年營收成長超過 6 成的目標不變，主要因產品結構性改變、客戶廣度增加、滲透率提升，以及產品仍在生命週期上升階段，毛利率則約 48-49%。