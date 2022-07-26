保險業史上最慘上半年！產險大虧469億元 壽險淨值蒸發近1.5兆元

金管會今 (26) 日公布，受到防疫保單理賠大增影響，產險業繼上個月稅前損益首見負數後，截至 6 月底虧損再度擴大，累計上半年虧損達 469 億元，破歷史紀錄。而壽險業上半年淨值也大減了 1 兆 4667 億元，不僅淨值較去年同期大舉腰斬，也是史上同期最大減額。

截至今 (2022) 年 6 月底，保險業稅前獲利為 1669 億元，較去年同期減少 1038 億元或 - 38.3%。其中，壽險業稅前獲利為 2138 億元，較去年同期減少 447 億元或 - 17.3%；產險業稅前則大虧 469 億元，等於單月虧損再增加 373 億元，且與過往產險業一年約 200 多億元相比，等於今年光是上半年，產險業虧損就已經為往年獲利的 2 倍，不僅如此，產險上半年的虧損也比起去年同期大減 591 億元或衰退 484.4%。

資本市場今年震盪劇烈，也重創保險業淨值，截至 6 月底，保險業淨值掉到 1 兆 3582 億元，比起 5 月底統計，再減 4168 億元。若跟去年同期相比，保險業淨值更是大減 1 兆 4262 億元，減幅一舉腰斬、達 51.2%。

其中，壽險業上半年的淨值為 1 兆 2555 億元，恐是 2018 年底來的三年半低點，單月再蒸發 3917 億元，若跟去年同期相比減少 1 兆 3775 億元或 - 52.3%；產險業淨值也降到 1027 億元，單月也減少超過 200 億元，較去年同期則減少 487 億元或 - 32.2%。

保險局進一步指出，截至 6 月底，台幣兌美元匯率相對於去年底貶值幅度為 7.4%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 1665 億元，較去年底增加 1228 億元，壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響合計數為 401 億元。

壽險業上半年國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 6233 億元；若是上半年淨投資收益，壽險業為 6484 億元，遠低於去年同期的 6939 億元。