海外台商跨境開戶免回台 渣打海外見簽大陸市場先行

疫情打亂台商商務行程，為解決客戶開戶難題，渣打銀行今 (26) 日宣布推出跨境開戶「海外見簽」，讓想要開戶但人在海外的台商可免去舟車勞頓的奔波，首波開放由渣打在中國大陸據點的既有客戶先行。

渣打銀行表示，只要符合當地優先理財資格，並持有中華民國身份證的成年人，就能透過「海外見簽」服務，申請開立在台灣的存款帳戶及信託帳戶。

渣打銀行說明，申請「海外見簽」的客戶，將由渣打海外分行協助完成相關金融文件見簽後寄回台灣，客戶不必再跑一趟分行，就能享有渣打優先理財的各項便利服務。

渣打銀行表示，「海外見簽」對人在中國大陸的台商客戶來說，不用飛回台灣親臨分行，也可在中國大陸開啟台灣優先理財的全功能帳戶，啟用電話銀行、網路銀行、金融卡及設定好約定帳戶。

此外，客戶也能同時在兩岸享有優先理財的各項優惠，包含於渣打中國分行網點匯款回台灣渣打帳戶，不限筆數和金額，皆可 100% 免手續費、郵電費、以及中間行費用。

渣打銀行表示，針對首波開放的在陸台商，銀行將整合集團資源，提供「兩岸三地速匯」以及「跨境人民幣匯入」服務，從事先諮詢到匯款完成，享有全球資金電匯手續費與郵電費優惠，更可以採用人民幣直匯，免除匯率轉換，而且快速到匯。

至於海外見簽適用市場是否繼續擴展？渣打銀行說，未來將視主管機關的核准，規劃將「海外見簽」服務拓展至香港、新加坡等地的台商客群，讓多旅居海外的台商，可以免去差旅奔波，在海外完成開立台灣渣打優先理財的帳戶。