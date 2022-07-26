「存股雙雄」人氣夯 元大投信境內基金規模今年成長稱冠

全球通膨增速尚待見頂，受市場震盪衝擊，境內基金 6 月規模大減逾千億元，但今年以來買氣逆勢成長的兩大「國民 ETF」0050、0056 保持高人氣，6 月再雙雙獲得逾百億元的淨申購，其中，0050 勇奪上半年單一 ETF 規模成長冠軍，而發行 0050、0056 的公募基金龍頭元大投信，也成為上半年境內基金規模成長最多的投信。

6 月全球股市暴跌，台股一度再創今年新低，投信投顧公會統計，因基金淨值重挫加上市場資金贖回，上個月境內基金規模銳減 1394 億元，合計上半年，境內基金規模大減 2719 億元，是近年同期罕見的跌幅。

面對股市恐慌性下跌，先前高投資熱度的台股 ETF，也在 6 月出現規模下滑，不過今年逆勢吸引資金的 0050、0056，6 月仍獲得 336 億元及 125 億元的淨申購，為單月淨申購的冠亞軍 。

若拉長時間統計今年上半年，0050 及 0056 分別獲得 1044 億、333 億元的淨申購，堪稱投資人高度追捧的「存股雙雄」。

元大投信境內基金規模也受惠 0050、0056 強勁成長，在 6 月較前月小增 21 億元，來到 8095 億元，而上半年元大投信基金規模大增 444 億元，排行 39 家投信第一。

元大投信分析，今年國人投資趨勢呼應股市名言「漲時重勢、跌時重質」，許多人在市場不確定性增加，嚴加檢視手中的資產品質，ETF 布局偏好大型股、高息股的題材外，更加關注投資的 ETF 品質，包括 0050、0056 經歷多空循環依舊屹立不搖的優勢受到重視，使兩大「國民 ETF」成為少數能突圍市場亂流而成長的指標。