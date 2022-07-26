中美洲銀行總裁7/31率團訪台 財政部樂見深化合作

中美洲銀行 (Central American Bank for Economic Integration, CABEI) 總裁摩西 (Dante Mossi) 將在 31 日率團訪台，財政部表示，今年適逢我加入 CABEI 30 週年暨該行駐台國家辦事處成立週年，樂見雙方持續深化合作，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展。

財政部表示，中美洲銀行 (Central American Bank for Economic Integration, CABEI) 總裁摩西將來台出席我國加入該行 30 週年暨該行駐台國家辦事處設立 1 週年慶祝活動，藉此行深化與我國公私部門交流，強化雙方夥伴關係。

財政部指出，CABEI 代表團訪台期間，將晉見總統蔡英文、拜會行政院蘇貞昌院長，並與我財團法人國際合作發展基金會簽署「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫 - 金融服務與信用保證」合作協議。

此外，訪問團也將參與我加入該行 30 週年暨該行駐臺國家辦事處成立 1 週年慶祝活動，並拜會我國金融機構及參訪我國相關優勢產業。

財政部表示，CABEI 旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，我在 81 年加入，為其區域外會員國，現為最大持股 (11.42%) 會員國，加入 30 年以來積極與 CABEI 共同攜手促進中美洲區域發展及經濟整合，期引進我優勢產業專業技術，協助我中美洲友邦經社發展，持續深化與中美洲銀行合作及拓展我商在中美洲地區布局。

財政部表示，理事會為 CABEI 最高決策機構，由 15 個會員國各指派 1 名理事及副理事組成，我理事為財政部長蘇建榮，副理事則是中央銀行副總裁陳南光，總裁為 CABEI 最高行政主管，為該行法定代表人並主導業務推行。