美股重點新聞摘要2022年07月26日

今日操盤前瞻

IMF 經濟展望報告

美股財報 (盤後)：恩智浦 (NXPI)、羅技 (LOGI)

美股財報 (盤前)：奇異 (GE)、通用汽車 (GM)、麥當勞 (MCD)、可口可樂 (KO)、UPS(UPS)、3M(MMM)

美國 5 月標普 20 大城房價指數、FHFA 房價指數、6 月新屋銷售

美國 7 月諮商會消費者信心

通膨排擠非必要支出 沃爾瑪大砍財測、盤後暴跌 零售股跟著趴倒

沃爾瑪周一 (25 日) 突然宣布調降第 2 季和全年度獲利預測，理由是糧食和燃油通膨高漲，擠壓消費者在電子產品等非必須用品的開銷，盤後股價應聲重挫近 10%，並拖累目標百貨 (Target)、亞馬遜等同業。閱讀全文...

俄國又傳停止一台渦輪機運作 歐洲能源危機雪上加霜

俄羅斯天然氣公司 Gazprom 周一（25 日）表示，Portovaya 壓縮站停止運作的西門子渦輪機又增加一台，北溪一號輸氣管線經由 Portovaya 的天然氣供應量自周三（27 日）開始將降至每日 3,300 萬立方公尺，占其產能的 20%，讓歐洲能源危機雪上加霜。消息傳出後，歐洲天然氣期貨飆漲逾 10%。閱讀全文...

花旗、瑞銀分析師：美企財報表現比預期好

根據花旗與瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）策略師表示，美國財報季的狀況比預期好，原因是消費者支出依然強勁，而且股市已消化大部分壞消息。閱讀全文...

歐盟天然氣減量措施遭反彈 成員國稱超出權力範圍、目標過高

外媒報導，自歐盟執委會上周提出要求各國從下月起將天然氣用量減少 15% 的措施以來，引發有關節約用氣的尺度以及歐盟是否有權約束而爭吵，歐盟 27 個成員國外交官們為此吵得不可開交。該計畫需要在本周的能源部長會議上得到成員國批准。閱讀全文...