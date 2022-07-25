〈台股盤後〉權值股走疲小跌13點 多頭萬五前量縮觀望

台股今 (25) 日受國際股市走弱拖累，早盤開低，加上晶圓代工廠壟罩在成熟製程降價利空下，大盤最低下探 14851 點，但午盤過後買盤進駐，跌幅收斂一度由黑翻紅，終場小跌 13.03 點或 0.09%，收在 14936.33 點，力守 5 日均線之上，成交量則持續低迷，僅達 1823.35 億元。

權值股方面，台積電今日表現疲軟，終場下跌 3.5 元，收在 499.5 元，失守 500 元整數關卡，二線晶圓代工廠聯電、力積電、世界先進等受成熟製程降價利空衝擊，跌幅達 3-4%，聯發科也下跌超過 2%，失守 700 元大關表現相對疲軟，反觀鴻海、台塑四寶等則力穩紅盤。

高價股同樣是壓盤重心，旭隼大跌逾 6%，股王大立光、信驊、力旺、譜瑞 - KY、AES-KY、祥碩等均被壓在盤下。

盤面上光通訊族群點火，華星光、光聖強攻漲停價位，光環漲幅也超過 9%，聯亞、前鼎、波若威表現也不俗，此外，全台高溫炎熱，用電量屢創新高，資金再度湧進綠能概念股，上緯投控、華城漲幅均超過 4%。

金融族群也扮演今日撐盤要角，金控雙雄富邦金、國泰金上漲超過 1%，合庫金、票金、永豐金、華南金、第一金等表現也不俗。

整體而言，台股今日交投清淡，成交量不及 2000 億元，從資金流向觀察，電子成交比重降至 58%，航運、化學生技醫療則各占約 8.3%、7.4%，金融保險、電機機械也各有 3%。

展望後市，美國聯準會預計將在台灣時間周四凌晨公布最新利率決策會議，除升息幅度外，外界也關注聯準會後續如何看待通膨，且本周包含美國、台灣等多家指標科技大廠都將公布財報、召開法說會，各大公司管理階層對下半年、明年展望也值得留意。