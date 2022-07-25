鋅價大漲挹注 鋼聯上半年EPS 4.86元逼近去年全年

鋼聯 (6581-TW) 今 (25) 日公告第二季財報，受惠國際鋅價大漲，第二季稅後純益 3.84 億元，季增 146%、年增 148.1%，每股純益 3.46 元；上半年稅後純益 5.4 億元，年增 145%，每股純益 4.86 元，上半年每股賺近半股本，逼近去年全年水準。

鋼聯第二季營收 8.37 億元，季增 89.5%、年增 76.3%；毛利率 66.2%，季增 5.3 個百分點、年增 10.9 個百分點；營益率 55.8%，季增 11.2 百分點、年增 14.53 個百分點，稅後純益 3.84 億元，季增 146%、年增 148.1%，每股純益 3.46 元。

鋼聯上半年營收 12.78 億元，創同期新高，年增 63.9%，毛利率 64.4%，季增 11.6%，營益率 51.9%，年增 15.7%，稅後純益 5.4 億元，年增 145%，每股純益 4.86 元。

展望後市，鋼聯指出，含鋅替代原料、SRF、水洗後焚化飛灰及不銹鋼集塵灰處理，今年初起已開始挹注營收，看好下半年含鋅汙泥等廢棄物新處理項目陸續進廠，將帶動營收、獲利成長。

至於鋅價展望，鋼聯認為，由於經濟衰退隱憂導致近期大宗原物料大跌，後續關注聯準會對經濟看法與升息狀況，若經濟情勢穩定，鋅價目前每噸 3000 美元的水位可望築底盤整。

鋼聯主要為氧化鋅供應商，氧化鋅營收比重占超過 6 成，鋼聯自電弧爐集塵灰取得鋅，並製作成粗氧化鋅後外銷海外，目前外銷海外煉鋅廠約達 85%。