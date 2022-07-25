期交所店頭集中結算業務上線 黃天牧讚三大特點

為了強化金融市場的穩定性，接軌國際監理趨勢，期交所今 (25) 日開辦店頭集中結算業務。金管會主委黃天牧表示，此集中結算服務有三大特點，包括：安全、效率、競爭力，讓衍生性金融商品可以降低金融衍生性商品的交易風險，並已爭取到澳洲認證，未來將積極爭取美國、歐盟、英國的標準認證，讓更多金融商品都能在平台進行交易。

期交所董事長吳自心表示，金管會在 2018 年指定期交所打造店頭衍生性金融商品集中結算制度，期交所參考國際發展經驗包含美國、歐洲、亞洲法規，開始建置符合國際標準的結算平台，這套系統是整合 15 個關鍵模組，是由台灣自主研發的結算系統，結算機制是金融體系的中樞神經系統，只有確保結算順利，才能建立交易信心，讓市場蓬勃發展。期交所建置的店頭集中結算機制，除保障國人交易安全、降低金融業者成本外，更營造有利的交易及避險環境，可望進一步吸引外資進入我國市場，提升國際能見度。

期交所說明，店頭交易是在交易所場外進行的交易，通常是金融機構間議價成交，或由經紀商作為中間人，用電話或網路等方式，向想要買賣的客戶詢問可以接受的價格與交易條件，最後由經紀商撮合買賣雙方成交。由於店頭交易的衍生性商品較為複雜、財務槓桿較大，而且商品買賣關係常常相互連結，當一方違約時，可能引發連鎖骨牌效應，影響金融市場穩定，例如 2008 年金融海嘯即是如此。

透過店頭集中結算，可以將買賣違約風險轉移到期交所，原本買賣方間的債權債務關係，將變成期交所與買方及期交所與賣方間的關係。交易人不需要再面對各種不同風險的交易對手，只需要面對期交所，可以簡化風險管理作業，降低成本。

每個集中結算契約價值都是由期交所每天依市價進行評價，辦理損益收付與風險管理，可以即時掌握每個參與者的風險狀況，提早示警；即使有人違約，透過期交所的財務防衛資源，也可以吸收違約衝擊，避免風險持續擴大引發金融危機。

期交所強調，對金融機構來說，依金管會規範，提交至期交所集中結算後，在計算交易對手信用風險應計提資本的時候，只須要 2% 的風險權數，可以有效降低資本計提，提高資金運用效率。而且以往國內金融機構通常是透過倫敦結算所 (LCH) 等國外結算機構進行集中結算，費用很高。隨著期交所推出店頭集中結算機制，實現金融服務在地化，業者可就近在國內進行集中結算，將大幅提升結算便利性，並降低結算成本。