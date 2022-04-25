〈盛群法說〉Q2營收估持平 兩大領域扮成長主力

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (25) 日召開法說會，副總蔡榮宗表示，今年取得產能估年增 8%，較首季看法 6% 上調，預期第二季營收持平上季，展望審慎樂觀，全年看好安防、BLDC (直流無刷馬達) 兩大領域將顯著成長，將密切關注疫情對物流的影響以及通路庫存調節等外在因素。

另外，由於晶圓廠首季調漲代工費用，蔡榮宗指出，第二季起漲價費用將陸續反映在成本上，毛利率估略低於上季，不過，由於晶圓代工尚未有進一步漲價的計畫，看好整體價格仍維持穩定。

展望全年，蔡榮宗坦言，現今客戶端搶產能現象減緩非常多，目前觀察今年取得產能已足夠訂單使用，現今接單率維持 85%、訂單排至第三季，需求大致維持健康，也持續觀察第四季需求。

盛群今年首季包括安防、BLDC 兩大產品出貨皆較去年顯著跳增，其中，安防產品首季出貨量達 1500 萬顆，年增高達 87%，且因公司掌握大型客戶，產品也陸續導入量產，整體市場需求相當旺盛。

盛群直流無刷馬達 (BLDC) 首季出貨量已達 700 萬顆，年增 57%，受惠應用類型越來越廣泛，加上節能減碳趨勢興起，預期第二季與下半年需求持續看增，

至於 32 位元 MCU，盛群看好，第二季電競客戶將重新拉貨，且近期由於 IDM 大廠的 32 位元 MCU 缺貨，公司接獲多款產品轉單，期望第三季就會陸續發酵。

盛群除既有市場外，也持續開發新品領域，並結合自家類比 IP，整合成特殊應用型 IP，並積極朝車用電子市場邁進，主要著力在車載內建的 Cambox 市場，預計今年就會推出相關產品。