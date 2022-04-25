〈盛群法說〉Q1純益年增48% EPS 2.27元創同期高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (25) 日召開法說會，受惠 MCU 價格維持相對高檔，加上通路商因應封城提早拉貨，首季稅後純益達 5.12 億元，季增 10%，年增 48%，每股稅後純益 2.27 元，不僅創下同期新高，也改寫歷史第三高。

盛群第一季營收 19.18 億元，季增 2%，年增 31%，毛利率 51.5%，季減 0.8 個百分點，年增 3.7 個百分點，營益率 26.7%，季增 3.2 個百分點，年增 4.8 個百分點，稅後純益 5.12 億元，季增 10%，年增 48%，每股稅後純益 2.27 元。

盛群表示，第一季營業費用增加主要反映人事成本，因獲利成長公司向員工發放季底紅利與獎金，加上光罩支出費用較多，影響費用提升，業外方面，受惠新台幣貶值，匯兌利益進帳 3000 多萬元，以及來自轉投資公司的股利收益 3600 萬元。

針對存貨金額創近期新高，達 9.97 億元，季增 16.2%，年增 82.94%，盛群認為，去年首季由於市場供需緊張，庫存水位偏低，但隨著去年底開始，庫存逐步回升，平均銷貨天數達 97 日，約當 3 個月，與過往 3-4 個月相比屬正常水位。

盛群第一季 MCU 出貨量達 2.01 億顆，年增 2%，其中，觸控 MCU 出貨量 4200 萬顆，年減 21%，主要受小家電需求下滑、客戶庫存調整、中國競爭同業競爭影響，32 位元則因電競廠商調節庫存，出貨量年減 5%。

至於兩大成長領域，盛群安防領域出貨量 1500 萬顆，年增 87%，BLDC 直流無刷馬達包括工具、立扇、按摩槍等產品，首季 BLDC 出貨量 700 萬顆，年增 57%