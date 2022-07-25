台股險守14900點 三大法人賣超6.07億元 投信連22買力抗賣壓

美國聯準會 (Fed) 本周即將公布最新利率決策，台股今 (25) 日交投偏淡，一度挫近百點，電子權值股休兵，航運股也無力，不過，金融、塑化、鋼鐵等族群扮演撐盤要角，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌 13 點，以 14936 點作收，守住 5 日線，成交值僅 1823 億元。三大法人合計賣超 6.07 億元，其中，投資連 22 買力抗外資倒貨。

觀察三大法人今天資金動向，外資持續賣超 15.13 億元；投信加碼買超 13.15 億元，寫下連 22 買，挑戰史上第三長的連 23 買紀錄；自營商與外資同調，賣超 4.09 億元。三大法人合計賣超 6.07 億元。

電子權值股今天遇壓，台積電跌破 500 元關卡，終場下跌 0.7%，以 499.5 元作收，晶圓代工二哥聯電大跌超過 4%，聯發科也褪色下挫 2.4%；瑞昱、南亞科、友達、力積電等指標股，賣壓都偏重，矽力 * - KY 終場重摔逾半根跌停板；不過，鴻海、國巨、台達電等仍獲資金點火。

台塑集團股今天領軍走高，台塑勁揚近 3%，重回 90 元之上，南亞、台化均上漲逾 1%，塑膠族群同獲買盤青睞，包括亞聚、中石化也上漲逾 2%。市場關注 Fed 利率決策會議，金融股成為買盤焦點，富邦金、國泰金上漲超過 1%，華南金、彰銀、元大金、開發金、第一金等也表現不俗。而航運股則湧現賣壓，貨櫃三雄下跌逾 2%，慧洋 - KY、四維航、裕民等也震盪走低。

全台高溫炎熱，用電量屢創新高，今天再度亮出供電吃緊的黃燈，加上中火 2 號機破管，引發市場對綠能概念股的期待，風電族群中的上緯投控、華城、大亞、世紀鋼及太陽能股安集、達能、茂迪、元晶等多檔，均獲資金點火，無懼大盤賣壓。