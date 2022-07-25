就市論勢>>台灣股票>>網通、工業電腦 題材熱

謝文雄（野村 e 科技基金經理人）

盤勢分析

台股近期接連反映高通膨、聯準會更強勁的升息步調乃至於未來經濟可能陷入衰退的擔憂等等負面因素，使得大盤來到相對低檔。7/27 聯準會舉行的利率會議，市場認為升息 3 碼機率較高，下次會議要到 9 月中旬以後，出現一段利率政策空窗期，而現在到進入 7 月底美股超級財報週前也是空窗期，加上國安基金宣布進場，投資信心回升，股市有機會出現反彈。不過，年初以來的高通膨以及俄烏戰爭導致需求下降，企業陸續調整庫存，由下游廠商展開的庫存修正將逐漸轉往上游，預期第三季清庫存的效應將更加明顯。惟國安基金進場應有助於提供下檔支撐，並減低市場賣壓。

投資建議

台股目前本淨比低於 1.8 倍，已經接近疫情前水準，本益比也在相對低檔，而未來是否會跌至更低？則要看經濟前景而定。雖然不少投資人擔心經濟可能受到高通膨與強勁升息的影響而出現衰退，但目前的經濟數據並未顯示將陷入衰退，整體而言，消費、通膨、失業率與企業獲利等數據均需要持續關注。另一方面，廠商清庫存的情況雖將持續進行，但隨著缺料與運輸的問題獲得緩解，去年因缺料而無法完成訂單的產業可望受惠，包括網通與工業電腦 (IPC) 等皆在此列。此外，長線趨勢良好且短線需求仍強的族群如 HPC、雲端伺服器以及電動車等，也是持續看好的產業。

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