恒大物業公布初步調查結果 多名高層遭解聘

中國恒大集團 (3333-HK) 周五（23 日）公布人民幣 134 億元存款質押保證金被銀行強制執行的初步調查結果，並對涉及的高層予以解聘處罰，中國恒大和恒大物業董事均有重大變更。

恒大物業在日前的公告中稱，公司在審核截至 2021 年 12 月 31 日止年度的財務報告過程中，發現公司有約為 134 億元的存款，為協力廠商提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

中國恒大表示，據獨立調查委員會初步調查，恒大物業質押相關的貸款通過協力廠商（扣除費用後）回流至中國恒大，用作其一般營運。目前正與恒大物業商討償還上述質押所涉及款項的方案，主要通過轉讓資產給恒大物業來抵消相關款項等。有關償還方案落實後，雙方將再行公告。

公告稱，134 億元質押共涉及三組存單。其中，2021 年 3 月，恒大物業的子公司以定期存款為另一家協力廠商公司提供 20 億元存單質押擔保，2021 年 9 月到期時借款方未能還款，存單質押在當月被強制執行。

去年 1 至 8 月間，恒大物業子公司為多家協力廠商公司提供了兩組存單質押擔保，涉及 87 億元的質押因借款方未能還款被強制執行。

去年 6 月，恒大物業子公司為借給中國恒大 27 億元的協力廠商提供等額存單質押擔保，因借款方未能還款而被強制執行。

初步調查顯示，中國恒大執行董事夏海鈞和潘大榮，以及子公司恒大集團司的執行總裁柯鵬參與其中，董事會已要求上述人士辭任集團的職務。

另外，恒大物業執行董事甄立濤、趙長龍和安麗紅涉及與恒大集團資金需求相關的安排，為保證風險控制和內控改進，要求他們辭任執行董事職務。中國恒大還將考慮委任內控顧問對內控和風險管理系統作全面評估。