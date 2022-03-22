〈恒大危機〉恒大重組新進展 退地保本金

占據恒大債務重要比重的信托借款近日出現新化解方案，知情人士透露，恒大 (03333-HK) 金融債權人中信信托日前收到廣州城投集團來函，將透過項目退地方式，化解部分恒大風險項目。

這項方案的具體內容，是恒大先啟動項目退地，廣州市政府引入履約能力強的 AAA 高信用等級主體廣州城投集團作為保證人，保全信托計畫全額本金分期支付，最終讓信托本金安全退出。

陸媒財經報導，這項方案大約會化解中信信托人民幣 30 多億元恒大信托借款。

中信信托在 2020 年發行「嘉和 125 號恒大廣東股權收益權集合資金信托計劃」。恒大爆發債務危機後，此信托計畫在去年 9 月出現逾期，本金餘額為 32.5 億元。

中信信托人士說：「去年恒大出現問題後，我們馬上成立了專項小組，來推動解決這件事情。其實，上述化解方案在春節前已經有了框架，但從制定到落地需要一定的時間。」

隨著廣州城投集團介入處置方案，這將成為信托業第一個由地方政府牽頭協調、透過市場化方式實現地產項目風險化解的新方式。

多年以來，房地產項目是信托公司的重要業務。不過，從去年下半年開始，房地產業信用風險事件頻發，多家信托公司也面臨風險化解難題。

目前，除中信信托新模式外，另有部分信托公司開始以收購恒大部分項目股權的方式來化險，例如近期光大信托和五礦信托分別獲取恒大部分項目的股權。

不過，信托公司在大多房地產信托風險項目中束手無策，專家說，原因在於信托受益人多為個人投資人，個人投資人往往不同意風險資產打折出售，影響信托處置風險房地產項目的效率。