電子熄火、金融撐腰 台股小漲11點收14949點 周線連3紅

美股四大指數周四收漲，科技股持續反彈，台股今 (22) 日近關情怯，在平盤上下震盪，電子族群普遍熄火，買盤無力追價，不過，金融股發揮穩盤作用，帶動加權指數跌幅收斂，終場小漲 11.66 點或 0.08%，收在 14949.36 點，成交值 2626.44 億元。台股周線連 3 紅，本周累計上漲 398 點。

櫃買指數跌幅收斂，終場下跌 0.15 點或 0.08%，收在 183.43 點，成交值 616.33 億元。上市櫃成交值合計 3242.77 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今天股價在平盤附近震盪，終場小漲收 503 元；昨天表現強勢的聯發科，終場下跌超過 1%，收 705 元；大立光、日月光投控、台達電、聯電等電子權值股均震盪走跌，不過，鴻海、華碩、友達等仍獲資金點火。

金融股今天扮演撐盤要角，玉山金、兆豐金、元大金、台新金、第一金等上漲 1-2%，三商壽上半年稅後大虧 67.2 億元，創同期以來最慘，但股價已修正一波，今天觸底反彈 3%，而金控雙雄人氣偏弱，國泰金下跌作收。

亞洲生技展將於下周登場，市場資金積極轉進生技類股，其中，東生華受到專利訴訟連二勝的激勵，股價強勢亮燈漲停，新藥股人氣暢旺，益得也攻上漲停板，其他如藥華藥、美時、保瑞、北極星藥業 - KY、太景 * - KY、智擎等，漲勢也不俗。