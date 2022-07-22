〈台股盤後〉權值三王休兵 終場小漲11點靠攏萬五

台股自低點已反彈超過千點，加上迎來周末假日，今 (22) 日多頭攻勢暫歇，權值三王也休兵，指數上沖下洗，終場小漲 11.66 點或 0.08%，收 14949.36 點，靠攏萬五，周線寫下連三紅。

權值股今日走勢平淡，台積電小漲守穩 500 元大關，鴻海法說釋出正向展望，股價也緩步走高，收復年線大關，聯發科則因昨日漲多，今日下跌近 2%，回測 700 元支撐，其他如台塑四寶、金控雙雄也都在平盤附近游走。

市場焦點為兩大集團股，威盛與潤泰集團，其中，宏達電今日一度衝上 71 元，創下半年來新高，但隨著獲利了結賣壓出籠、紅翻黑小跌逾 1%，震幅高達 10%，威盛也帶量上攻，終場距離漲停板僅一步之遙。

潤泰集團雙雄持續受南山人壽淨值下滑影響，今日早盤股價續探低點，潤泰新一度重挫 7%，潤泰全也下探至 63.1 元，不過，受惠低接買盤進場，兩者跌幅皆大幅收斂，潤泰全更黑翻紅，雙雙終結兩日重挫。

觀察資金流向，電子成交比重達 63%，站穩 6 成以上，航運人氣明顯降溫，比重降至 8%，其他、化學生技與醫療也都有 4% 以上，以漲跌幅來看，化學生技與醫療漲幅達 1.3%，僅次於貿易百貨，其餘多小漲小跌。