精浚科技PCR檢測儀 攜世基開發藥物基因體學

精浚科技今 (22) 日發表自主研發的精敏 1 號核酸分析儀，為國內首個可攜式 PCR 檢測，整體檢測時間只要 20 分鐘，有望加速導入居家領域，預計第四季完成台灣緊急使用授權 (EUA) 申請，同時也與世基生醫 (7595-TW)、台美檢驗簽署 MOU，將透過該儀器合作開發藥物基因體學。

精敏 1 號核酸分析儀正在國立大學醫學中心進行臨床試驗，預計 8 月中取得臨床數據後，第四季完成台灣 EUA 授權。該儀器檢測時間約 20 分鐘，一次可檢測 4 組試劑，同時檢驗 1024 人次。此外，該儀器能串連 256 台儀器並上傳數據，未來有機會跟各管制中心傳送資料，馬上進行分流，減少偽陰偽陽的可能性。

該儀器尺寸約為一手可掌握、僅 10 立方公分，方便隨帶隨走，適用於國門、各種交通工具，餐廳、演唱會、教室等密閉場所 以及軍用或臨時檢疫站。精浚科技生醫部博士鄭仲翔補充，精敏 1 號核酸分析儀除了可以判斷新冠病毒外，也在研究猴痘、肝疾病、經濟動物和伴侶動物等疾病。

總經理吳文濱表示，該儀器已取得歐盟 CE 認證，將會先布局印度、歐洲等市場，最快年底前可開始出貨；國內取得 EUA 後，初步會先出貨給工廠、企業等，另外也會進行居家使用執照申請。

產能方面，吳文濱表示，目前月產能約 1000-1500 台，未來若順利接單後，不排除會增加 2-3 倍產能。

精浚科技也與世基生醫合作，雙方進行技術整合，目前正在開發藥物基因體學，最快 3-6 個月會有初步結果，未來則會進一步擴大研發其他檢測項目。