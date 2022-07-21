台股漲逾200點挑戰萬五 三大法人買超135.67億元 外資終止連4賣

美國晶片法案闖過第一關，台股今 (21) 日在半導體族群撐場下，漲勢逐漸擴大，晶圓代工、IC 設計股獲得買盤青睞，台積電急拉站回 500 元關卡，加權指數終場大漲 204 點，收在 14937 點，挑戰萬五大關。三大法人均站買方，合計買超 135.67 億元，其中外資大買 115 億元。

觀察三大法人今天資金動向，外資終止連續 4 個交易日賣超，回頭買超 115.61 億元；投信加碼買超 4.42 億元，寫下連 20 買的紀錄；自營商買超 15.7 億元。三大法人合計買超 135.67 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今天股價一路在平盤拉鋸，終場前在買盤進駐下，甩尾拉高漲逾 1%，收在 501 元；聯電股價勁揚超過 5%，以 42.8 元作收。電子權值股群起上攻，國巨收盤大漲超過 4%，廣達、鴻海、華碩、大立光、日月光投控等也有 1-3% 的漲幅，矽力 * - KY 勁揚近 5%，站上 600 元。

IC 設計族群各擁題材，成為多頭指標，聯發科大漲逾半根停板，站回 700 元大關，收 716 元，攀上 1 個月新高，智原、新唐、威盛等均亮燈漲停，瑞昱、聯詠兩大權值股也上漲超過 4%，買氣暢旺。

金融股普遍翻紅，其中玉山金、第一金勁揚逾 2%，華南金、、中信金、合庫金、台新金等也有 1% 以上的漲幅，金控雙雄富邦、國泰則小漲作收。航運股同步回神，貨櫃航商長榮反彈逾 3%，陽明、萬海也有近 2% 的漲幅，散裝航運股新興一舉攻上漲停板，達 24.85 元，裕民、四維航等也都表現不俗。