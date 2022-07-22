〈台股盤前〉美股震盪收高 台股蓄勢挑戰收復萬五大關

台股昨 (21) 日在半導體族群領軍，加上外資終止連 4 賣回頭買超下，終場大漲逾 200 點，觀察美股走勢，雖然經濟數據不佳，但在特斯拉等指標企業財報加持下，四大指數震盪收高，台指期夜盤也同步收紅，有利台股短線反彈力道延續，今可望向上挑戰收復萬五大關，周線也有機會連二紅。

美股震盪收紅，費城半導體指數、那斯達克指數漲幅均超過 1%，分別收在 2916.8 點、12059.61 點，道瓊指數、標普 500 指數同樣以上漲作收，台股 ADR 中，晶圓雙雄表現不俗，聯電 (UMC-US) 大漲逾 4%、台積電 (TSM-US) 也有 1% 漲幅。

盤面焦點方面，德國汽車製造商福斯汽車與意法半導體 20 日宣布聯合開發新型晶片，且將由台積電 (2330-TW) 負責生產，可望為未來營運再添動能，不過，台積電競爭對手南韓三星電子則傳出考慮在未來 20 年投資近 2000 億美元，在美國德州設立 11 座晶圓廠，提升美國在半導體市場的地位。

鴻海 (2317-TW) 昨日在證交所召開法說，營運方面，鴻海表示，第二季、上半年營收優於預期，毛利率也將同步較去年同期成長，下半年目前看起來與往年差不多，但變數仍多，整體而言審慎樂觀，至於集團投資紫光方面，也透露已在 7 月 19 日向經濟部投審會遞件。

產險業今年迎逆風，不只南山人壽淨值下滑恐拖累潤泰雙雄、寶成淨值外，三商壽 (2867-TW) 公布上半年自結，由於今年資本市場嚴峻，三商壽投資失利執行停損，導致上半年稅後虧損 67.2 億元，創歷史同期最大虧損金額，每股虧損 2.31 元。

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨日也召開法說，對於近期晶圓代工廠面臨庫存修正，環球晶指出，雖然 6 吋客戶庫存調整壓力較大，但 8 吋、12 吋需求健康，仍照長約生產中，公司存貨也維持健康水準。