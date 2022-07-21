〈台幣〉股匯驚奇拉尾盤 連4揚收29.89元

台北股匯今 (21) 日同步上演拉尾盤戲碼，大盤開低走高，強勢上漲 204 點，直逼萬五大關，新台幣兌美元匯率受美元轉強影響，一度失守 29.9 元關卡，不過，下午湧現拋匯力道，帶動匯價由貶轉升，終場以 29.89 元作收，微升 0.6 分，為連 4 揚，台北及元太外匯市場總成交值增至 14.59 億美元。

匯市近來交投偏淡，外資拋匯意願不高，央行適時介入調節匯價，支撐新台幣匯率，今天午盤前，受美元買盤湧現影響，匯價最低來到 29.96 元，貶值 6.4 分，隨著台股漲勢放大，台幣跌勢也逐漸收斂，終場翻揚小升 0.6 分，收 29.89 元，台北外匯市場成交金額 9.66 億美元，元太外匯市場成交金額 4.93 億美元。

美國晶片法案闖過第一關，台股今天在半導體族群撐場下，漲勢擴大，晶圓代工、IC 設計股獲得買盤青睞，台積電急拉站回 500 元關卡，加權指數終場大漲 204 點，收在 14937 點，三大法人均站買方，外資終止連續 4 個交易日賣超，回頭買超 115.61 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.43%，韓元勁揚 0.4%，新台幣微升 0.02%，日元貶值 0.33%，歐元貶 0.3%，人民幣貶值 0.17%，新加坡幣也貶 0.08%，亞幣普遍走低。