今年首批退稅7/29入帳 退稅金額510億元創歷史新高

110 年綜所稅首批申報將在 7 月 29 日入帳，根據財政資訊中心統計，首批退稅件數共 323 萬件，退稅金額 510 億元創下歷史新高紀錄。財政部官員分析，研判應與基本生活費提高有關。

財政部表示，首批退稅入帳對象主要是以網路申報、線上稅額試算或電話回覆的民眾；另外，5 月 11 日以前向戶籍所在地以二維條碼或人工申報者也符合首批退稅資格。

根據統計，110 年度綜所稅第一批退稅共 323.7 萬件、退稅金額 509.78 億元，兩者續創新高紀錄；另外，補稅案件共 3.8 萬件、補稅金額約 20.3 億元，但照慣例國稅局之後還會更新，屆時退稅案件與金額可能會稍微下修。

財政部官員說明，過去每年退稅金額與件數都會呈現逐年增加趨勢，但今年因受惠於基本生活費調升增加 1 萬元後，進一步帶動退稅金額寫下歷史新高。

根據財政部規劃，110 年度綜所稅申報退稅時程，首批退稅金額將在 7 月 29 日入帳，第二批則是在 10 月 31 日入帳，第三批則預定在明 (112) 年 1 月入帳，根據賦稅署先前預估，110 年度退稅金額約 535 億元。

財政部提醒，每年退稅一律只有兩種方式，包括「直接撥款入帳到民眾指定的存款帳戶」，以及「寄發退稅憑單」，強調國稅局絕對不會通知民眾操作 ATM 完成退稅，切勿受騙上當。

